とちぎテレビ 報道特集です。パチンコや公営競技などに日常生活に支障をきたすほどのめり込み自分の意志だけではコントロールできなくなる「ギャンブル依存症」が社会問題となっています。患者は年々増加傾向にあることから国や栃木県は対策に乗り出していて、１４日から２０日まではギャンブル依存症問題の啓発週間に定められています。 こうした中、県内では患者や家族らが自分たちの経験を共有して支援につなげ