PUFFYが、デビューからちょうど30周年記念日となった5月13日に、東京・LINE CUBE SHIBUYAでライブ『One Night “Birthday” Carnival』を開催した。【ライブ写真】楽しそう！PUFFYと奥田民生のトークシーンほかライブ写真がたっぷり開演となり超満員の会場が暗転すると、「これが私の生きる道」のリミックスバージョンに乗せてスクリーンに歴代の写真が投影され、真っ赤な照明に照らされたステージに2人が登場。「誰かが」から