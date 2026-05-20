日経平均株価は一時1200円以上、値下がりしました。およそ3週間ぶりに6万円の大台を割り込んでいます。【映像】日経平均株価の変動きょうの日経平均はわずかに上昇して取引が始まったものの、すぐに下落に転じました。今月1日以来、およそ3週間ぶりに6万円を割り込み、下げ幅は一時1200円を超えました。市場関係者によりますと、世界的に上昇傾向にある長期金利への警戒感から、幅広い銘柄が売られています。また、アメ