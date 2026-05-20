フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間19日夜、カンヌ・プレミア部門に選出された映画『黒牢城』の公式上映が行われた。黒沢清監督をはじめ、本木雅弘、菅田将暉、青木崇高、宮舘涼太らが出席。上映後には、約1000人の観客によるスタンディングオベーションに包まれた。【画像】スタンディングオベーションに笑顔があふれる『黒牢城』チーム本作のワールドプレミア（世界初上映）を兼ねた公式上映を前に、本