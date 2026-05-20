72歳になっても「年相応の落ち着きや貫禄が身についた自覚がない」と笑う阿川佐和子さん。鏡を見ればシワもたるみも増え、寝顔には愕然。それでも心は“ずっと小学生気分”のままだという。【写真】この記事の写真を見る（2枚）老いを嘆きながらも、どこか可笑しく愛おしい――阿川さんがつづる、70過ぎても楽しく元気に過ごす秘訣とは？新刊『年とる力』（文春新書）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読