タレントのユージ（38）とJOY（41）が19日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。2人の意外と知られていない情報に、千鳥が反応した。この日は“イクメンパパ相席”として登場。見分けがつかない千鳥・ノブを「どっち？」と混乱させた。オープニングではユージの本名がトーマス・ユージ・ゴードンで、ハリウッド俳優の父、元ドミニカ大統領の曾祖父を持つ超エリート、と紹介され千鳥の度肝を抜いた。一方のJ