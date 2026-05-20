サッポロビールは、ヱビスと飲食店が共創するイベント「YEBISU ビアグルメグランプリ2026」を開催。その決勝ステージを9月に恵比寿ガーデンプレイスで実施する。これに先立ち、予選となる一般WEB投票が5月8日から特設サイトでスタートした。近年、ビールの楽しみ方が多様化し、味わいだけでなく「どんな時間を過ごせるか」といった体験そのものが、ビールを選ぶ理由のひとつになりつつある。ヱビスを料理とともに味わっても