ニュージーランド産青果のプレゼンテーションイベント“Made with Care -思いやりで、できている-”が5月12日、都内の駐日ニュージーランド大使館で開催された。同国政府が主導する、日本をはじめ主要な輸出市場に向けたグローバルキャンペーンの一環として行われた催し。キウイフルーツやりんご、かぼちゃ、アボカド、チェリーなど、同国産の高品質な青果について、本国から生産者を招いてメディアやインフルエンサー向けにア