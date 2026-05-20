高砂香料工業の代表取締役社長執行役員に水野直樹取締役常務執行役員の就任が内定した。桝村聡現代表取締役社長執行役員は代表取締役会長に就任する。6月25日開催予定の定時株主総会ならびにその後開催される取締役会で正式決定される予定。水野直樹（みずの なおき）氏 1961年7月24日生まれ。84年専修大学文学部卒業後、85年高砂香料工業入社、17年高砂アロマス代表取締役社長、18年取締役常務執行役員調達本部長、生産本部担