現在ダイソーでは、FINEBOYS、GirlsAward、そしてダイソーのトリプルコラボ商品が展開中！おしゃれで便利なアイテムが揃う中、お出かけに便利なキャップが優秀すぎました♡さりげない刺繍があしらわれた、トレンドライクなバイカラーデザイン。サイズ調整や手洗いも可能で、300円とは思えません！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バイカラーキャップ価格：￥330（税込）サイズ（約）：頭周り58cm販売ショップ：ダイ