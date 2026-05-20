ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。「目を大きく見せたい！」と思ってやっているそのアイシャドウ、実は逆に目を小さく見せているかも。今回は初心者さんでも失敗しないアイシャドウの塗り方を2つご紹介します！【詳細】他の記事はこちら目が小さく見えるNGアイシャドウ目が小さく見えるNGアイシャドウの特徴は、二重幅全体に濃いアイシャドウを塗っている、グラデーションのぼかしが不十分、上ま