ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」と、クリエイター集団「第四境界」がコラボレーションするコンテンツ『PARALLEL CASE: 2434』の製作が決定した。あわせて、物語の入り口となるティザーサイトも公開された。 （関連：【画像あり】不穏な空気が漂うティザー映像） 本コンテンツは、現実と仮想の間の曖昧な領域に物語を紡ぎ出す第四境界と、に