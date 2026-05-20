ダイソーの新作コラボグッズ『CASE ハート型小物入れナスカン付』が、可愛いだけでなく実用性も抜群でした。バッグに取り付けられるナスカン付きで、鍵やリップ、目薬などの小物をサッと取り出せる便利アイテム。内側も中綿が入っているような質感で、高見え感も◎毎日使いたくなる商品です。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：CASE ハート型小物入れナスカン付価格：￥330（税込）販売ショップ：