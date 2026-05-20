ハンガーを使ってTシャツやタオルを並べて干すと、風で寄ってしまって乾きムラが出やすいこと、ありませんか？セリアには、ハンガー同士の間隔をキープして、風通しを確保してくれる便利なアイテムがあります。洗濯物の片寄りに悩んでいた人や、限られたスペースで効率よく干したい人にオススメです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレスハンガーホルダー 5連価格：￥110（税込）サイズ（約）：10×24.5×5.5cm耐