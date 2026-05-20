自宅でのトレーニングやストレッチを習慣化したくても、器具を置く場所がない…。でも、自重は長続きしないな〜と思っていたところ、ダイソーで良い商品を発見しました。他店だと高価なトレーニングチューブがたったの100円！ながら運動にぴったりで、これなら続けやすいですよ◎コンパクトで置き場所にも困りません。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トレーニングチューブ価格：￥110（税込）サイズ（約）：30cm販売ショ