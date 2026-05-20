ブライトン・ウィメン（女子チーム）に所属する女子日本代表（なでしこジャパン）MF清家貴子が、同クラブの年間最優秀選手に選出された。2024年夏からブライトンでプレーしている清家は、ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）デビュー戦でハットトリックを達成し、同リーグ史上初の快挙を達成するなど、昨季はリーグ戦18試合出場で6ゴール4アシストを記録した。今季は22試合中18試合で先発出場し、2試合に途中出場を果たし、WS