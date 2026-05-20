ビドは先発、中継ぎとしてキャリアを重ねてきた(C)Getty Imagesホワイトソックスは現地5月19日(日本時間20日)、最速157キロ右腕、オズワルド・ビドを自由契約にしたと発表。地元メディアの『シカゴスポーツネットワーク』のブルック・フレッチャー記者は自身のXで「日本でのプレー機会を追求できるようにリリースした」とNPB球団が獲得に動いていることを示唆した。【写真】控え目に言ってサイコー！とされる村上、イチロー氏