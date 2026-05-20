20日(水)は、梅雨前線が日本列島へと北上する見込みで、四国など西日本を中心に雨雲が広がりそうです。21日(木)は、日本海を低気圧が進む北陸などで、特に午前中雨の降り方が強まる恐れがあります。20日の雨と風の予想ですが、南からの湿った空気の影響で四国や中国地方などで午前中から昼過ぎにかけて雨が降り出しそうです。20日の夕方以降は、近畿でも雨が降るでしょう。夜のはじめごろからは東海や関東の一部でも雨雲がかかり、