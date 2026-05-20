高さ、ダイナミックさ、水しぶきの立たない入水に目がいきがちな飛び込み競技だが、実は選手たちは一つの大会で６種類の技を飛んでいることをご存じだろうか。小学３年から大学卒業まで１３年間飛び込みに打ち込んだ記者が、技の秘密を解説する。採点競技の飛び込み。男子は６本、女子は５本の演技を行い、一つ一つの技に７人の審判員が点数をつけ、その合計点数で争う。実は一つの試合で同じ技を飛ぶことは禁止されており、全