【山田美保子のミホコは見ていた！】「３５・３度。大分の日田で記録しております」とは１８日、「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＣＢＣ制作・ＴＢＳ系）冒頭の石井亮次キャスター。ちなみに同日は兵庫県豊岡市でも３５・３度を記録した。「数十年に一度と言われる」異常気象が毎年のように観測されている昨今。天気ネタはニュースやワイドショーのトップ項目となり、番組終了間近が定位置だった気象予報士の登場が