広島市の平和記念公園で行われた原爆死没者名簿の「風通し」＝20日午前広島市は20日、平和記念公園の原爆慰霊碑下の石室に納められている34万9246人分、計130冊の原爆死没者名簿を風に当て、湿気を取り除く「風通し」を行った。風通しは毎年梅雨入り前に実施。市職員が名簿の状態を確認し、石室内を清掃している。この日は、原爆投下時刻の午前8時15分に市職員23人が黙とうし、作業を開始。石室から1冊ずつ名簿を取り出し、