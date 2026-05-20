【ニューヨーク＝木瀬武】米グーグルは１９日、ＡＩ（人工知能）が利用者に代わって様々な業務を自律的に行う最新のＡＩエージェント機能「ジェミニ・スパーク」を発表した。利用者の指示を踏まえ、クラウド上で２４時間稼働し続けるのが特徴で、個人向けの市場開拓を強化する。米カリフォルニア州で開いた年次イベントで明らかにした。生成ＡＩモデル「ジェミニ」の最新技術を活用した新機能で、まずは米国の最上位プランの会