愛鳥週間は１６日まで。東京・上野公園の不忍池では様々な野鳥が観察できる＝２０２０年３月撮影第二次世界大戦後、鳥類学者オースチン博士はＧＨＱの一員として来日し、荒廃した山野を憂え愛鳥思想の普及を唱えた。そこで始まったのが毎年５月の愛鳥週間だ。私も鳥類学者である。愛鳥週間には鳥のこと、そして鳥と人の関係に想（おも）いを馳（は）せる。山でも町でも水辺でも、鳥は空を飛んでいる。その姿はあまりに自然で