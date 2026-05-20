『「王」の誕生古代中国文明の戦争・祭祀（さいし）・階層』落合淳思（あつし）著角川新書１１００円『宗教のアメリカ』藤本龍児著岩波新書１２７６円◇１９９０年前後まで宗教やオカルト、スピリチュアリティーはテレビの人気テーマだった。９０年代後半から宗教は一転してタブー視されるが、逆に人文社会学では非科学的・非合理的なものの果たす役割を再評価しようとしてきた。中国古代史家による（１