脳科学者の中野信子先生が子どもの「感情のコントロール」について教えます。「怒りの使い方を教えるために、夫婦げんかも子どもに見せましょう」「怒りはよくない感情だから、できるだけ出させないほうがいい」そう考える親御さんは少なくありません。でも私は、怒らないことが正解だとは思っていません。むしろ、怒りを表現することはとても大切です。理不尽な目に遭ったり、不当な扱いをされたりしたときに、正しく怒れなけれ