小島朋美さん＝有村蓮撮影〈ファイナル・ガール〉という概念を生みだしたことで名高いキャロル・J・クローヴァーのホラー映画論『男と女とチェーンソー現代ホラー映画におけるジェンダー』（晶文社）が原著刊行から30余年、ついに邦訳されました。この本のどこが画期的だったのか。訳者の小島朋美さんにうかがいます。（文：朝宮運河、写真：有村蓮、撮影協力：CAFE & BOOKS PASSAGE bis!）お話を聞いた人小島朋美(こじま・