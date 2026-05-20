【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー】 5月20日13時より予約開始 10月 発送予定 価格：8,998円 バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月20日13時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は8,998円。 本商品はTVアニメ「勇者エクス