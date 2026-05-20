兵庫県たつの市の住宅で5月19日、女性2人が血を流して死亡しているのが見つかり、兵庫県警は同日、遺体はこの家に住む74歳の母親と52歳の娘と発表した。兵庫県警本部（神戸市中央区）2人の遺体には複数の刺し傷があり、凶器とみられるものは見つかっていない。母親は1階の玄関付近で、娘は玄関先の廊下でそれぞれ倒れていた。玄関に鍵はかかっていなかった。2人の知人を名乗る人物から「数日前から連絡が取れない」との通報