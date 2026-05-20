【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01(4個入)】 5月20日13時より予約開始 9月 発送予定 価格：6,600円 バンダイは、デフォルメ食玩フィギュア「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01(4個入)」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月20日13時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は6,600円。