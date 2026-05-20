現役最高齢の歌舞伎俳優・市川寿猿が２０日、９６歳の誕生日を迎えた。午（うま）年で、今年で８度目の年男となった。この日、自身のＸ（旧ツイッター）で「今年もまた無事に誕生日を迎え、９６歳になりました」と報告。ファンに向けて「皆様の長年のご厚情に、心より感謝いたします。私生活では塩分と糖分を控えたリハビリに取り組み、これからも舞台で皆様にお目にかかれるように努力して参ります」と呼びかけた。現在は東