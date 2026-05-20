福岡県久留米市で発生した山林火災は、一夜明けた20日朝から消火活動が再開されました。 福岡県久留米市山本町耳納の現場では、20日午前6時ごろから消防が消火活動を再開しました。消防団を含めおよそ80人態勢で、地上での放水のほか、消防のヘリ2機が対応にあたっています。今後、自衛隊のヘリの出動も予定しているということです。19日午前9時半すぎの通報から丸一日がたちましたが、鎮圧には至っていません