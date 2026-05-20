テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、「世界をもてなした奇跡の水天然炭酸水が湧き出る町」と題し福島・金山（かねやま）町を特集した。番組では、明治初期に旧会津藩士が東京・銀座で直営店をオープンするなど金山町の炭酸水の歴史を紹介した。また、水の特徴を「まろやかで口当たりが軽く日本人が飲み慣れている軟水」などと伝えていた。さらに今年１月の日英首脳会談でテーブルウ