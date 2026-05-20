元フジテレビでフリーの内田恭子アナウンサーが１９日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に出演。息子への性教育について語った。この日は「男の子を育てるママが大集合！子育ての悩みを語る夜」をテーマに番組が進行。性教育についてトークが展開すると１６歳の長男、１３歳の次男の母である内田アナは「自分から伝えるというのは難しいので、知り合いの助産