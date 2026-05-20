「おまわりさんに捕まるよ」「刑務所に入れられてしまうよ」道路に飛び出したり、友だちに意地悪をしたり……。小学校低学年や保育施設に通う子どもに対して、何度言い聞かせても効果がないと、ついこんな言葉を使ってしまう親も少なくないだろう。もちろん、「いけないことなのだ」と危機感を持たせたいという思いから出る言葉なのかもしれない。だが、安易な“脅し文句”になってはいないだろうか。未就学児を育てる会社員男性は