乾燥や季節の変わり目による肌ゆらぎに悩む大人女性へ。トゥヴェールの人気シリーズ「バリアショット」から、新作美容液「バリアショットセラム 2.0」が登場します。高濃度のヒト型セラミド(*1)を独自技術でナノ化し、角層のすみずみまでうるおいを届ける注目アイテム。毎日のスキンケアに取り入れたくなる、みずみずしい使用感にも注目です♡ 高濃度セラミドでゆらぎ肌ケア バリアショットセラム 2.0 価