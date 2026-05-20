ホワイトソックス傘下3Aのシャーロット・ナイツは19日（日本時間20日）、オスバルド・ビド投手（30）を海外リーグに移籍するために、自由契約としたことを発表した。同投手はDeNAが獲得に向けた本格調査を進めている。同投手はスリークオーター気味のフォームから最速約158キロの直球を投げ込み、スライダーやシンカー、スイーパーなど多彩な変化球を操る。23年にカブスでメジャーデビューし、翌24年にはアスレチックスで先発