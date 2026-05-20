20日午前4時ごろ、東京都町田市の4階建ての集合住宅で火事があり、火元とみられる部屋から1人が遺体で発見されました。警視庁などによりますと、20日午前4時ごろ、町田市の4階建て集合住宅で、近隣住民から「火が見える」と119番通報がありました。ポンプ車など25台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、2部屋、およそ98平方メートルが焼け、火元とみられる部屋から1人が遺体で発見されています。この部屋には70代