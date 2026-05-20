職場での熱中症対策が義務化されてから1年。屋外での作業が多い三重県内の企業でも対策が進められています。今週、県内でも30度以上の真夏日が記録されるなど、本格的な夏が近づく中、気をつけなければならないのが熱中症。厚生労働省は去年6月から企業に対し職場での熱中症対策を義務化しています。職場での熱中症対策の義務化を受けて、三重県内の企業では今年も熱中症への対策を強化しています。津市に本社を置く建設会社・三重