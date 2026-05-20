三重県鈴鹿市で三重のブランド米「結びの神」の田植えが19日、行われました。県内の「五ツ星お米マイスター」の資格を持つ米屋で作る「三重お米クラブ」と、鈴鹿市の米生産法人「スズカトラクター」が共同で行ったものです。この取り組みは、三重県内の販売者と生産者が協力して、三重のおいしいお米を消費者に届けようというもので、今年で2回目となります。19日は、朝から田植えに加わったクラブのメンバーが慣れない農作業に苦