三重県議会の新しい議長と副議長を決める選挙が19日行われ、議長に最大会派・新政みえの藤田宜三議員が就任し、2年ぶりに非自民党系の会派から議長が誕生しました。県議会の議長選挙には、旧民主党系の会派新政みえ所属で、鈴鹿市選出の藤田宜三議員1人が立候補し投票の結果、投票総数47票のうち、藤田議員が32票を獲得して第116代の議長に選出されました。藤田氏は75歳、2007年の県議会議員選挙で鈴鹿市選挙区から立候補して初当