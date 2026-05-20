岡山県警は過去5年間で自転車の関係する人身事故が多発した交差点7カ所を公表した。最多は18件起きた岡山市役所前の大供交差点。人身事故全体に占める自転車事故の割合が減らない現状を踏まえ、初めて集計した。【写真】な、何差路？自転車が絡む人身事故が最も多かった岡山市の大供交差点5年間で8件以上起きた地点を抽出した。大供は幹線道路が交わる交通量の多い交差点で、負傷者は重傷3人を含む18人。事故形態は、旧国道2号