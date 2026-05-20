JRの線路工事による列車の運休と高速道路の夜間閉鎖が三重県内で行われていて、利用の際は注意が必要です。19日と20日の2日間、運休しているのは、JR関西本線の亀山駅から柘植駅までの区間で、午前10時ごろから午後3時半ごろまでの上下線あわせて10本の列車です。この工事は、労働人口の減少を背景に、昼間の時間帯に作業を集中させることで、安全で効率的な線路保守を行うとともに、作業員の働き方改革を進めるためのものです。運