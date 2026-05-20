ファン待望のMTモデルが復活！2026年4月23日に、光岡自動車が「M55」の6速MTモデル「M55 RS」を発表しました。M55はミツオカ創業55周年を記念したモデル。現在はATのみを展開している中での「6速MT」復活となりました。【画像】これがMT搭載の光岡「M55 RS」です！ 画像を見る（30枚以上）どのようなモデルなのでしょうか。M55は光岡自動車の創業55周年を記念して生み出されたモデル。「光岡自動車と同じ55年の人生を歩ん