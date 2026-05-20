私たち夫婦は70代。3人の子どもを育て上げました。わが家はいつも長男カズヤと長女ユウコの話ばかりしています。次男トシハルは面白みがない子なので、話題にすら上がりません。トシハル家族が来ても疲れるだけで、何も面白くないし、その孫たちにも特に興味はありません。むしろカズヤやユウコに会いたいのに、あの2人はなかなか顔を見せてくれません。来てほしい子たちは来ず、どうでもいいトシハルだけが来る現状。寂しさや虚し