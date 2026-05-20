せっかく習い事をさせているのに、子どもが一向にやる気を見せず成果も出ない……。こうなってくると「なんのために習わせているの？」と頭を抱えてしまいそうです。今回寄せられたお悩みも、まさに身にならない習い事のせいで頭を抱えているママからのものでした。『娘が何をやっても中途半端です。8年もエレクトーンを習っているのにいまだに「譜面が読めない」なんて言い訳をしてまじめに練習をしません。水泳もすでに何か月も