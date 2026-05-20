19日、米ブルームバーグ・ニュースが関係筋の話として、「LIVゴルフが来季以降のリーグ継続に必要な資金を確保できなければ、『破産』を申請する可能性を検討し始めた」と報じると、ロイターや米ゴルフダイジェスト誌もこれに追随した。≪写真≫時代逆行？全プロ覇者のバッグに古参ドライバー発見4月には、サウジアラビアの政府系ファンド「PIF」がLIVゴルフへの資金提供打ち切りを発表。その後、LIVゴルフの経営陣は新たな投資