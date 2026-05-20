＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】館内がどよめいた「珍しい」立ち合い幕下の取組で館内騒然となる立ち合いの“珍事”が発生した。あまり見ない光景に客席はざわめきが収まらず、ファンからも「今のは何」「どういうこと？」と困惑の声が続出した。幕下三十八枚目・東誠竜（玉ノ井）と幕下三十四枚目・魁勝（浅香山）の一番での出来事。立ち合いふわりと起き上がった魁勝。行司は「はっけよい！」と