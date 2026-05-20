アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、「また大きな打撃を与えるかもしれない」と述べ、再攻撃の可能性を示唆し、合意成立への圧力を強めています。トランプ大統領「イランは取引を求めている。できれば避けたいが、また大きな打撃を与える必要があるかもしれない。近いうちに結果は出るだろう」トランプ大統領は19日、このように述べ、攻撃延期の期間について「日曜日ごろまでが妥当だと考えている