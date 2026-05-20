お笑いコンビ爆笑問題の太田光（61）が19日深夜放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）に出演。自身がやりたい番組について語った。太田を尊敬するオードリー若林正恭から「まだ売れたいですか？」と質問されると、太田は「ああ売れたい」と即答。「番組やれてないから」とテレビの冠番組への意欲があることを口にした。「とはいえ61歳、そんなでしゃばってもいけない、という気持ちとせめぎ合ってるわけだよ