お笑い芸人の東野幸治が、9日に放送されたフジテレビのバラエティ番組『指原千夏』(毎週土曜24:45〜 ※関東地区ほか)にゲスト出演し、給料に対する自身のスタンスを明かした。東野幸治○「いい車乗りたいとかはなくなった」番組内で若槻千夏から、「東野さんって自分の給料知ってるんですか?」と聞かれると、「うっすら知ってるくらい」と返答。「さんまさんの教えやって勝手に言ってるけど、お金をあまり見ないようにしている」と